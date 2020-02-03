Толстой заявил, что Россия продолжит бороться с попытками «выхолащивания» истории

Зампред Госдумы Петр Толстой рассказал, как в ПАСЕ замалчивают подвиги Красной армии. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции, посвященной итогам зимней сессии ассамблеи.

«В год 75-летия Победы считаю это одной из главных тем на Европейских площадках», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что во время зимней сессии ПАСЕ проходили мероприятия, связанные с 75-летием освобождения Освенцима. Однако ни один из выступавших на эту тему не сказал о главной роли Красной армии. Толстой обратился к председателю ассамблеи с просьбой рассказать, что Освенцим освободили именно красноармейцы.

«Мы будем и дальше противостоять попыткам выхолащивания истории. Не хочется им признавать, какая страна освободила Европу от фашизма», — заключил Толстой.

Ранее на пресс-конференции дипломат напомнил, что Россия восстановила права в Парламентской ассамблее Совета Европы. Данную новость Украина восприняла как поражение.