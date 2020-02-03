Россияне поверили в улучшения после обращения Путина к Федеральному собранию

Более 60 процентов россиян уверены, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию серьезно повлияет на жизнь страны. Последний раз такой уровень доверия был в 2006 году. Соответствующий опрос провел «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, 35 процентов опрошенных считают, что послание российского лидера не повлияет на жизнь страны. Отмечается, что почти 80 процентов респондентов либо слышали о послании главы государства, либо следили за ним.

Известно, что послание посмотрели рекордное количество людей — 24 процента, и это исторический максимум с 2006 года. В 2019 году доля посмотревших обращение Путина по интернету или телевизору составила 21 процент. Исторический минимум был зафиксирован в 2012 году — тогда речь президента послушали лишь 11 процентов россиян.

Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Трансляцию посмотрели почти 8 миллионов 400 тысяч человек. В послании глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Позднее Путин внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.