Россияне поверили в улучшения после обращения Путина к Федеральному собранию

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12:32   3 Февраля 2020
Россия

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Более 60 процентов россиян уверены, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию серьезно повлияет на жизнь страны. Последний раз такой уровень доверия был в 2006 году. Соответствующий опрос провел «Левада-центр». 

Согласно результатам опроса, 35 процентов опрошенных считают, что послание российского лидера не повлияет на жизнь страны. Отмечается, что почти 80 процентов респондентов либо слышали о послании главы государства, либо следили за ним. 

Известно, что послание посмотрели рекордное количество людей — 24 процента, и это исторический максимум с 2006 года. В 2019 году доля посмотревших обращение Путина по интернету или телевизору составила 21 процент. Исторический минимум был зафиксирован в 2012 году — тогда речь президента послушали лишь 11 процентов россиян.

Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Трансляцию посмотрели почти 8 миллионов 400 тысяч человек. В послании глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Позднее Путин внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #послание федеральному собранию

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