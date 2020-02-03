Польша выразила намерение наладить отношения с РФ

Глава польского МИД Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла «исторический спор с Россией», а теперь пришло время урегулировать отношения между странами.

«Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось», — заявил он в интервью агентству РАР.

По мнению Чапутовича выступление президента РФ Владимира Путина на всемирном форуме памяти жертв Холокоста «было как-то не особенно антипольским».

На форуме в Иерусалиме Путин заявил, что Холокост остается глубокой трагедией и долг политиков – защищать имена героев Второй мировой войны и отстаивать справедливость. Путин подчеркнул, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой и нужно пресекать все ростки шовинизма и антисемитизма.

«Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи», — заявил глава МИД Польши.

Ранее МИД Польши заявлял, что Советский Союз освободил Польшу от нацистов, но не принес свободы. Лидер правящей партии страны Ярослав Качиньский накануне потребовал от России компенсации за ущерб. В свою очередь российские дипломаты напомнили о 600 тысячах погибших при освобождении Польши советских солдатах.