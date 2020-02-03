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12:06   3 Февраля 2020
Россия

Трое подростков угнали каршеринговый автомобиль и врезались в здание ГУМВД Москвы

Трое подростков угнали каршеринговый автомобиль и врезались в здание ГУМВД Москвы

Трое подростков угнали каршеринговый автомобиль и врезались в здание ГУМВД Москвы, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Машину подростки угнали из Козицкого переулка, а затем доехали до второго Колобовского переулка, где врезались в шлагбаум, после чего выскочили из автомобиля и убежали. 

«Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания», — уточнила Ирина Волк.

По данным ведомства, одного из угонщиков удалось задержать, им оказался 17-летний москвич, его поймали в Одинцовском районе. Сейчас в отношении подростка и двух его товарищей заведено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем. Полиция продолжает поиски соучастников угона, уточнили в МВД. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #чп #гумвд

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