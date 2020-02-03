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12:16   3 Февраля 2020
Россия

Минобороны сообщило, что коплексы С-500 поступят в армию в 2020 году

Минобороны сообщило, что коплексы С-500 поступят в армию в 2020 году

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что поставки нового комплекса начнутся в 2020 году.

Испытания уникальных ракет для зенитных ракетных систем С-500 прошли в 2019 году. Поставки новинок в армию пройдут в 2020 году, сообщил Криворучко в своей статье, которую опубликовали в корпоративном журнале «Радиоэлектронные технологии».

«В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего комплекса ПВО С-500 «Прометей» с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире», — сообщил замминистра.

Криворучко также подчеркнул, что главной задачей С-500 будет борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а также с межконтинентальными баллистическими ракетами на конечном участке территории, а иногда на среднем.

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Автор: Лев Собакин
#армия #минобороны рф

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