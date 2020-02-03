Испытания нового трамвая от Роскосмоса пройдут в феврале

Инженеры предприятия «Титан-Баррикады» и Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) создали трамвай нового поколения с низким уровнем пола. Об этом сообщает Объединенная ракетно-космическая корпорация (входит в Роскосмос).

Испытания нового трамвайного вагона пройдут в феврале в Волжском. Это один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья.

«Благодаря высокому спросу, помимо расширения номенклатуры выпускаемой продукции, завод планирует нарастить мощности, увеличив объемы основного производства до 200 трамваев в год», — сообщили в ведомстве.

Мэрия Новокузнецка уже подписала контракт на производство девяти вагонов нового типа. Для города будут изготовлены двухсекционные трамваи с низким уровнем пола.