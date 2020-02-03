Власти Забайкалья отменили массовые мероприятия из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Забайкальский край столкнулся со вспышкой ОРВИ и гриппа. В регионе отменены все массовые и культурные мероприятия. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минкульта Забайкалья Татьяну Цымпилову.

По словам собеседницы агентства, власти отменили большинство культурных мероприятий с участием детей и взрослых на территории Забайкалья.

Отмечается, что музеи, библиотеки, концертно-зрелищные и образовательные учреждения продолжают работу, но несколько раз в день обрабатывают помещения при помощи специальных вирулицидных средств.

Кроме этого, в помещениях проводится влажная уборка с мытьем полов и поверхностей, а также проветривание — до и после мероприятий.

«Работники учреждений оснащены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы», — сказала Цымпилова.

Согласно данным Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, заболеваемость ОРВИ в регионе в целом выросла на 165 процентов, а среди школьников — на 250 процентов. Эпидемический порог среди детей от семи до 14 лет превышен в 18 районах из 31.