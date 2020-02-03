Аптеки в Курске в 35 раз подняли цены на медицинские маски на фоне коронавируса

Аптеки в Курске взвинтили цены на медицинские маски на фоне коронавируса и рекомендаций российского Минздрава о мерах профилактики заболевания. Об этом сообщила замглавы Курской области Ирина Хмелевская.

По словам Хмелевской, ее тревожит тот факт, что на неспокойную ситуацию аптечные сети отреагировали молниеносно, подняв цены на маски в 35 раз.

«Если до этого маска стоила один рубль, то вчера стоимость одной маски достигала 35 рублей», — возмутилась заместитель губернатора.

Хмелевская отметила, что аптечные сети придется уговаривать снизить цены, так как у властей нет иных правовых механизмов. Также она рассказала, что сейчас медицинских масок на складах в регионе хватает, ажиотажа не наблюдается, и власти готовы обеспечить их наличие в необходимом количестве.

Вспышка коронавируса произошла на территории Китая в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Инфекция получила название 2019-nCoV. На утро понедельника, 3 февраля, в Китае количество заболевших достигло 17,2 тысячи человек, 361 скончался.