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11:42   3 Февраля 2020
Россия

Аптеки в Курске в 35 раз подняли цены на медицинские маски на фоне коронавируса

Аптеки в Курске в 35 раз подняли цены на медицинские маски на фоне коронавируса

Аптеки в Курске взвинтили цены на медицинские маски на фоне коронавируса и рекомендаций российского Минздрава о мерах профилактики заболевания. Об этом сообщила замглавы Курской области Ирина Хмелевская.

По словам Хмелевской, ее тревожит тот факт, что на неспокойную ситуацию аптечные сети отреагировали молниеносно, подняв цены на маски в 35 раз. 

«Если до этого маска стоила один рубль, то вчера стоимость одной маски достигала 35 рублей», — возмутилась заместитель губернатора. 

Хмелевская отметила, что аптечные сети придется уговаривать снизить цены, так как у властей нет иных правовых механизмов. Также она рассказала, что сейчас медицинских масок на складах в регионе хватает, ажиотажа не наблюдается, и власти готовы обеспечить их наличие в необходимом количестве. 

Вспышка коронавируса произошла на территории Китая в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Инфекция получила название 2019-nCoV. На утро понедельника, 3 февраля, в Китае количество заболевших достигло 17,2 тысячи человек, 361 скончался. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #курская область #маска

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