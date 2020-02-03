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13:04   3 Февраля 2020
Весь мир

Посол РФ в ЦАР рассказал о прогрессе мирного урегулирования в регионе

Посол РФ в ЦАР рассказал о прогрессе мирного урегулирования в регионе

Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко. Он подчеркнул, что в регионе вообще нет и не планируется никаких российских баз.

«Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция – она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать», – сказал посол.

Он пояснил, что российские военные и гражданские инструкторы лишь обучают или переобучают вооруженные силы африканской страны. Россия безвозмездно поставляет оружие в ЦАР. 

«В этом и заключается наше участие, но насчет баз – нет… Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях – это нет», – отметил Титоренко.

Посол подчеркнул, что в регионе есть только одна военная база, она была построена еще по старым соглашениям, чтобы обеспечить безопасность аэропорта и принадлежит Франции. Она находится в районе аэропорта и обеспечивает его безопасность.

Кроме того, в ЦАР сейчас не ведутся боевые действия и Хартумские соглашения выполняются в полной мере.

«Да, конечно, они выполняются. Соглашение было подписано не так уж просто, переговоры шли давно, и при участии ООН, и Афросоюза, но выйти на мирное соглашение не удавалось, пока наши дипломаты не включились в эти усилия.<…> Здесь существует полная свобода создания политических партий. Более того, они действуют очень и очень активно», – заверил Титоренко.

Посол признался, что в некоторых районах ЦАР все еще сохраняется напряженная обстановка, но подчеркнул, что боевые действия в регионе не ведутся. По его словам, мирный процесс в ЦАР продвигается, хоть и не так быстро, как хотелось бы.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #африка #цар #чвк вагнера

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