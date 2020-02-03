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12:40   3 Февраля 2020
Россия

Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

Глава оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штаб соберется на очередной заседание в понедельник.

«Сегодня в 14:00 мы проведем заседание оперативного штаба, чтобы обсудить отдельные вопросы, которые нужно решить (в связи с начинающейся в понедельник эвакуацией граждан РФ из Китая)», — рассказала Голикова.

Напомним, накануне стало известно, что для эвакуации граждан России из Китая, где с конца 2019 года продолжается вспышка нового типа пневмонии, от которой уже скончались более 360 человек, будут задействованы пять самолетов.

Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

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Автор: Александр Люблинский
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