Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

Глава оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штаб соберется на очередной заседание в понедельник.

«Сегодня в 14:00 мы проведем заседание оперативного штаба, чтобы обсудить отдельные вопросы, которые нужно решить (в связи с начинающейся в понедельник эвакуацией граждан РФ из Китая)», — рассказала Голикова.

Напомним, накануне стало известно, что для эвакуации граждан России из Китая, где с конца 2019 года продолжается вспышка нового типа пневмонии, от которой уже скончались более 360 человек, будут задействованы пять самолетов.