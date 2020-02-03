Мужчине с Урала грозит до пяти лет тюрьмы за заражение супруги ВИЧ-инфекцией

Жителя Челябинской области будут судить за то, что он заразил свою жену ВИЧ-инфекцией. Соответствующее уголовное дело прокуратура направила в суд. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Отмечается, что 36-летний мужчина знал о наличии у него ВИЧ-инфекции с 2000 года. Однако он вступил в брак с женщиной, который продлился с 2001 по 2018 годы. Инфекция передалась супруге и ее поставили на диспансерный учет в медицинском учреждении.

«Прокуратурой Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — передает ведомство.

Мужчина обвиняется по уголовной статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточняется в сообщении.