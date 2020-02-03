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11:30   3 Февраля 2020
Россия

Мужчине с Урала грозит до пяти лет тюрьмы за заражение супруги ВИЧ-инфекцией

Мужчине с Урала грозит до пяти лет тюрьмы за заражение супруги ВИЧ-инфекцией

Жителя Челябинской области будут судить за то, что он заразил свою жену ВИЧ-инфекцией. Соответствующее уголовное дело прокуратура направила в суд. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. 

Отмечается, что 36-летний мужчина знал о наличии у него ВИЧ-инфекции с 2000 года. Однако он вступил в брак с женщиной, который продлился с 2001 по 2018 годы. Инфекция передалась супруге и ее поставили на диспансерный учет в медицинском учреждении. 

«Прокуратурой Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — передает ведомство. 

Мужчина обвиняется по уголовной статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточняется в сообщении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #общество #вич #вич-инфекция

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