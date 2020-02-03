Посол РФ заявил, что погибших в ЦАР журналистов сознательно подвергли опасности

Российским журналистам, которые погибли в Центральноафриканской республике (ЦАР) в июле 2018 года, не обеспечили необходимый уровень безопасности, заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко. По его мнению, журналистов сознательно отправили на смерть.

Напомним, 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер-документалист Александр Расторгуев. Они работали по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР), который финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отметил, что журналисты въехали с нарушением многих законов республики. Владимир Титоренко считает, что Радченко, Джемаля и Расторгуева сознательно подвергли опасности.

«Люди, направившие российских журналистов в ЦАР, сознательно подвергли опасности их жизни», — заявил посол РФ.

Дипломат также добавил, что единственный свидетель убийства журналистов в республике уже дал все показания. По его словам, на журналистов напали вооруженные люди, которые пытались отнять деньги и видеокамеры.

«Водитель скрылся. Он видел, что началась ссора между журналистами и вооруженными людьми. То есть это не нападение из-засады – взяли и выскочили, нет. Мы исходим из того, что дает местная сторона. Люди говорили на неком диалекте арабского языка», — отметил Титоренко.

Погибшие Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в ЦАР по заданию ЦУР снимать фильм о якобы присутствующей в республике ЧВК «Вагнера». Хотя в ЦАР с согласия Совбеза ООН находятся только военные и гражданские инструкторы. Расторгуев, Радченко и Джемаль находились в одной из самых опасных точек мира без охраны, без уведомления дипломатических служб.

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что правительство прикладывает все усилия для расследования убийства российских граждан.