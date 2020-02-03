Аптеки в Курской области подняли цены на медицинские маски в 35 раз

Медицинские маски в аптеках Курской области подорожали в 35 раз на фоне коронавируса, сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

«Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила один рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей», — сказала Хмелевская на оперативном совещании.

Она пояснила, в РФ не предусмотрены меры по формированию отпускных цен в аптечной сети. По словам Хмелевской, власти региона предпринимают попытки сдержать рост цен, но пока безуспешно. Заместитель губернатора заверила, что маски в аптеках имеются в достаточном количестве.

На сегодняшний день зарегистрировано 17 238 случаев заражения коронавирусом, 361 человек скончался. В России зафиксировано два человека, заразившихся коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Сообщается, что они больны в легкой форме и скоро поправятся.