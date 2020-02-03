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11:54   3 Февраля 2020
Россия

Цеков считает, что уголовное наказание отобьет желание созывать акции протеста в РФ

Цеков считает, что уголовное наказание отобьет желание созывать акции протеста в РФ

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что России пора перестать проявлять лояльность за организацию незаконных акций и наказывать организаторов по всей строгости. По словам сенатора, ужесточение законодательства для предотвращения общественных беспорядков должно происходить с учетом уникальности страны. 

«Нужно жестче наказывать организаторов незаконных митингов или общественных беспорядков, а также тех, кто призывает граждан в социальных сетях выказывать свое недовольство властью за рамками закона. Также это должно коснуться тех, кто создает конфликт во время акций протестов, подбрасывая дров в костер», — цитирует сенатора ФБА «Экономика сегодня».

Цеков говорит, что ужесточение должно произойти на фоне акций протестов против пенсионной реформы, которые намечаются в Париже. 

Цеков считает, что уголовное наказание отобьет желание созывать акции протеста в РФ

«Беспорядки и нарушение законов во время митингов не имеют никакого отношения к демократии – это анархия. Достаточно посмотреть на Украину для того, чтобы увидеть, как лояльный государственный режим обернулся вседозволенностью и смутой украинских националистов», — считает сенатор. 

Цеков уверен, что ужесточение наказания за незаконные митинги в РФ пойдет на пользу людям, а уголовное наказание быстро отобьет желание созывать акции протеста у их организаторов. 

«Прежде всего нужно значительно повышать штрафы. Понятно, что оплачивать их будут за пределами РФ – в первую очередь США, которые не оставляют попытки дестабилизировать ситуацию на территории России через подставных лиц. Все те, кто выступает против действующей российской власти, работают при поддержке стран Запада», — убежден Сергей Цеков. 

Сенатор говорит, что существует много других способов выражать недовольство политикой, проводимой российским государством мирными и законными способами. Например, организовывать дискуссии, писать обращения, проводить законные мероприятия в местах, которые наиболее для этого подходят.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #цеков #совет федерации #незаконная акция

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