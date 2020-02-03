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11:16   3 Февраля 2020
Весь мир

Россия стала второй страной в Европе по самым низким ценам на бензин

Россия стала второй страной в Европе по самым низким ценам на бензин

РИА Рейтинг опубликовало результаты проведенного исследования, в ходе которого выяснялась, где в Европе автомобильное топливо стоит дешевле, и где оно наиболее доступно населению.

Для исследования организация использовала статистические данные о цене на бензин с октановым числом 95 на середину января 2020 года.

Первое место в рейтинге по дешевизне бензина занял Казахстан, где в пересчете на рубли литр АИ-95 стоит 27,2. Россия, где это же топливо стоит 45,8 рубля за литр, оказалась на втором месте. На третьей строчке рейтинга оказалась Белоруссия.

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах, там за один рубль приходится платить 117,7 рубля.

Россия стала второй страной в Европе по самым низким ценам на бензин

Примерно также европейские страны расположились в рейтинге дешевизны дизельного топлива – на первой и второй строчках расположились Казахстан и Россия, где за него приходится платить 44,8 и 48 рублей за литр, а на последнем – Швейцария, где литр дизеля стоит 109 рублей за один литр.

В рейтинге доступности топлива Россия оказалась на 17-й строчке, оказавшись все же выше стран восточной Европы, Белоруссии и Украины. Первые сточки рейтинга заняли Люксембург и Норвегия, где жители на среднюю зарплату могут купить 2,8 и 2,2 тысячи литров АИ-95. Средней зарплаты в России хватает на 884 литров бензина. При этом на Украине, где бензин один из самых дешевых в Европе, жители на средний месячный доход могут позволить себе всего 311 литров горючего.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #европа #экономика #рейтинг #бензин #топливо #общество #весь мир

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