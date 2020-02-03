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Турция контактирует с российскими военными в Сирии после инцидента в Идлибе

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11:07   3 Февраля 2020
Россия

Турция контактирует с российскими военными в Сирии после инцидента в Идлибе

Турция контактирует с российскими военными в Сирии после инцидента в Идлибе

Турецкие военные находятся в контакте с российскими коллегами после инцидента с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. 

«С российскими коллегами наши главы МИД, минобороны, разведки находятся в контакте», — сказал он. 

Ранее телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции сообщил о гибели четверых турецких солдат в результате обстрела в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе. По данным ведомства, еще девять человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #турция #эрдоган #политика #общество

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