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 Рейс из Парижа в Москву вылетел дважды из-за ссоры пилотов и холода на борту

Рейс из Парижа в Москву вылетел дважды из-за ссоры пилотов и холода на борту
11:48   3 Февраля 2020
Весь мир

Рейс из Парижа в Москву вылетел дважды из-за ссоры пилотов и холода на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Air France должен был вылететь из Парижа в Москву в 14.45 по московскому времени, но серьезно задержался, так как вылетал дважды из-за ссоры в кабине пилотов и очень низкой температуры на борту. 

По словам одного из пассажиров, самолет уже выехал на взлетную полосу, как вдруг послышались крики из кабины пилотов. Затем поступило сообщение о том, что лайнер сможет вылететь, пока не будет сменен экипаж.

«По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — сказал пассажир в беседе с «Пятым каналом».

После того, как экипаж заменили, самолет вылетел из аэропорта, однако через час вернулся обратно.

«В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать», — объяснил пассажир.

Собеседник канала добавил, что потом пассажиров пересадили в другой лайнер, и самолет доставил их в Москву. При этом, многие не успели на другие рейсы, так как летели транзитом.

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Автор: Галина Кандинская
#авиация

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