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10:46   3 Февраля 2020
Россия

Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом

Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская на своем Telegram-канале обратилась к украинским властям с неудобными вопросами о переговорах по Крыму и перекрытом Северо-Крымском канале. Парламентарий предложила передать ее послание «в красной папочке на президентский стол Зеленскому», сообщает телеканал «Царьград».

«Уже седьмой год в Киеве крутится одна и та же заезженная пластинка под названием "Оккупация и аннексия Крыма". Напомню предысторию этой "шарманки": в 2013 году под лозунгом "Евроинтеграция" кто-то развязал Майдан. Итог — развал страны», — пишет Поклонская.

По мнению депутата, украинские власти намеренно разорвали все контакты с полуостровом – перекрыли дороги и железнодорожное сообщение, устроили энергетическую блокаду. Поклонская обратила внимание, что люди, ответственные за все это, наслаждаются жизнью, «катаются на яхтах, а не сидят в тюрьме».

Парламентарий добавила, что сейчас власть на Украине сменилась, но нынешний президент Владимир Зеленский продолжает следовать намеченному антироссийскому курсу. Перекрытие Северо-Крымского канала – серьезная угроза экологии, которая может привести к катастрофе, считает Поклонская.

Депутат обратилась к Киеву с призывом набраться мужества и начать переговоры с Россией, а не «делать вид, что они не в курсе». Поклонская попросила передать ее обращение «в красной папочке на президентский стол Зеленскому».

«Вы же там, в украинской администрации, пристально просматриваете мои страницы в соцсетях», — сыронизировала в заключении парламентарий.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #украина #крым #майдан #поклонская #зеленский

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