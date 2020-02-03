Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который планировалось провести в Сочи с 12 по 14 февраля. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, просьба о переносе мероприятия поступила от вице-премьера Татьяны Голиковой, которая также руководит оперативным штабом по профилактике распространения нового коронавируса.

Мишустин предложил перенести форум и рассмотреть вопрос о компенсации затрат его организаторам.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника сообщило о возможной отмене или переносе Экономического форума в Сочи. Поводом для такого решения стала профилактика распространения коронавируса в России.