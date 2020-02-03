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10:44   3 Февраля 2020
Весь мир

РФ поставила в ЦАР новую партию оружия

РФ поставила в ЦАР новую партию оружия

Россия поставила в Центральноафриканской республике новую партию оружия. Об этом заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко. 

По данным Титоренко, в ЦАР поставлены автоматы Калашникова, а также снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы. Оружие в республику привезено со складов российского Минобороны. 

Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в ЦАР Виктор Токмаков заявил, что поставленная партия оружия станет третьей. По его словам, в сентябре 2019 года в Совете безопасности ООН внесли изменения в параметры действующего в отношении ЦАР эмбарго и разрешили России совершать поставку оружия калибром до 14,5 мм.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #минобороны рф #цар #центральноафриканская республика

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