Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские меры по борьбе с эпидемией предполагают депортацию зараженных иностранцев из России и добавил, что в стране есть все необходимое для защиты от вируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принятые в РФ меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию иностранных граждан с вирусом», — заявил премьер.

Мишустин добавил, что в России есть все необходимые средства для борьбы с 2019-nCoV.

Напомним, что об эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года. В связи с быстрым распространением инфекции 31 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию, а многие страны, в том числе Россия, частично или полностью ограничили транспортное сообщение с КНР.