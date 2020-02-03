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 Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом

Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом
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10:38   3 Февраля 2020
Россия

Мишустин заявил, что иностранцев с коронавирусом будут депортировать

Мишустин заявил, что иностранцев с коронавирусом будут депортировать

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские меры по борьбе с эпидемией предполагают депортацию зараженных иностранцев из России и добавил, что в стране есть все необходимое для защиты от вируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принятые в РФ меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию иностранных граждан с вирусом», — заявил премьер.

Мишустин добавил, что в России есть все необходимые средства для борьбы с 2019-nCoV. 

Напомним, что об эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года. В связи с быстрым распространением инфекции 31 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию, а многие страны, в том числе Россия, частично или полностью ограничили транспортное сообщение с КНР. 

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Автор: Галина Кандинская
#коронавирус

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