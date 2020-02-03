МИД Китая заявил, что США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса

Министерство иностранных дел Китая заявляет, что Вашингтон не оказывает никакой существенной помощи из-за вспышки коронавируса в стране. В ведомстве уточнили, что власти США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса.

«Вашингтон постоянно создает и распространяет панику», — указывается в сообщении китайского дипведомства.

По данным на утро 3 февраля количество зараженных коронавирусом достигло 17,2 тысячи человек, скончался 361. Количество зараженных за территорией КНР составляет 150 человек, один умер. Есть и те, кому удалось вылечиться и покинуть лечебные учреждения, их более трехсот человек.

Вспышка неизвестного вида пневмонии возникла в КНР в декабре 2019 года. Установлено, что причиной болезни стал ранее неизвестный коронавирус, ему дали название 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.