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 Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом

Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом
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 МИД Китая заявил, что США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса

МИД Китая заявил, что США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса
10:23   3 Февраля 2020
Весь мир

МИД Китая заявил, что США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса

МИД Китая заявил, что США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса

Министерство иностранных дел Китая заявляет, что Вашингтон не оказывает никакой существенной помощи из-за вспышки коронавируса в стране. В ведомстве уточнили, что власти США вместо помощи лишь распространяют панику на тему коронавируса.

«Вашингтон постоянно создает и распространяет панику»,  — указывается в сообщении китайского дипведомства. 

По данным на утро 3 февраля количество зараженных коронавирусом достигло 17,2 тысячи человек, скончался 361. Количество зараженных за территорией КНР составляет 150 человек, один умер. Есть и те, кому удалось вылечиться и покинуть лечебные учреждения, их более трехсот человек. 

Вспышка неизвестного вида пневмонии возникла в КНР в декабре 2019 года. Установлено, что причиной болезни стал ранее неизвестный коронавирус, ему дали название 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #китай #весь мир #мид кнр #коронавирус

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