Жители Владивостока начали платить вдвое больше за овощи из-за коронавируса

Магазины Владивостока столкнулись с дефицитом овощей после закрытия границы с Китаем из-за смертельного коронавируса. То, что осталось, значительно выросло в цене. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в регионе с прилавков пропали многие овощи. Так, местные жители с трудом покупают помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки, которых чаще всего нет в продаже. Некоторые продукты и вовсе подорожали.

Например, репчатый лук из КНР продается по 60 рублей за килограмм, при этом стоимость зеленого лука приморского производителя выросла почти в два раза — до 399 рублей за килограмм.

«В ближайший месяц, скорее всего, ситуация не изменится. Наша сеть, вероятно, не будет закупать приморские овощи по таким ценам», — заявил представитель местной розничной сети «Самбери».

По словам производителей из Суражевки, резкий рост цен на овощи связан со вспышкой коронавируса и закрытием границ с Китаем. Китайские овощи были всегда дешевыми, однако они уже распроданы, напомнили они.

31 января Россия ограничила движение через пункты пропуска на отдельных участках с Китаем. Кроме этого, были закрыты автомобильные и железнодорожный переходы в Приморье.