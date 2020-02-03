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10:26   3 Февраля 2020
Россия

Жители Владивостока начали платить вдвое больше за овощи из-за коронавируса

Жители Владивостока начали платить вдвое больше за овощи из-за коронавируса

Магазины Владивостока столкнулись с дефицитом овощей после закрытия границы с Китаем из-за смертельного коронавируса. То, что осталось, значительно выросло в цене. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в регионе с прилавков пропали многие овощи. Так, местные жители с трудом покупают помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки, которых чаще всего нет в продаже. Некоторые продукты и вовсе подорожали.

Например, репчатый лук из КНР продается по 60 рублей за килограмм, при этом стоимость зеленого лука приморского производителя выросла почти в два раза — до 399 рублей за килограмм. 

Жители Владивостока начали платить вдвое больше за овощи из-за коронавируса

«В ближайший месяц, скорее всего, ситуация не изменится. Наша сеть, вероятно, не будет закупать приморские овощи по таким ценам», — заявил представитель местной розничной сети «Самбери». 

По словам производителей из Суражевки, резкий рост цен на овощи связан со вспышкой коронавируса и закрытием границ с Китаем. Китайские овощи были всегда дешевыми, однако они уже распроданы, напомнили они. 

31 января Россия ограничила движение через пункты пропуска на отдельных участках с Китаем. Кроме этого, были закрыты автомобильные и железнодорожный переходы в Приморье. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #владивосток #общество #овощи

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