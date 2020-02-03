Шесть районных судов «заминировали» в Петербурге в понедельник утром

Письма с угрозами взрыва поступили утром 3 февраля в шесть районных судов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, Октябрьский, Красногвардейский районные суды эвакуируются», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба опубликовала скрин поступившего письма с угрозой «минирования» около ста петербургских детских садов, которое было отправлено с почтового сервиса cock.li.

Напомним, волна ложных минирований не утихает в Петербурге с конца ноября 2019 года, когда в районные суды города поступили первые электронные письма с угрозами. Также злоумышленники сообщали о «минировании» станций метро, школ, детских садов, больниц и торговых центров.

Ни одно из сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве не подтвердилось.

В конце января Роскомнадзор по требованию Федеральной службы безопасности заблокировал нидерландский почтовый сервис Startmail, с которого были отправлены тысячи писем с угрозами, после чего злоумышленники начали использовать для рассылки сервис Protonmail в Швейцарии. Также в петербургские суды поступали письма с угрозами, отправленные с почтового сервиса Guerrilla Mail.