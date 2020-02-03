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10:21   3 Февраля 2020
Весь мир

Поезд Пекин — Москва прибыл на границу с пустыми вагонами из-за эпидемии коронавируса

Поезд Пекин — Москва прибыл на границу с пустыми вагонами из-за эпидемии коронавируса

Поезд, следовавший по маршруту Пекин - Москва, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за вспыхнувшей в КНР эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в администрации Забайкальского края.

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — сказано в сообщении ведомства.

В Администрации также добавили, что пассажиры, купившие неиспользованные билеты в России на отмененные поезда и беспересадочные вагоны, смогут их вернуть.

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Автор: Галина Кандинская
#москва #пекин #коронавирус

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