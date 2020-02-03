Поезд, следовавший по маршруту Пекин - Москва, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за вспыхнувшей в КНР эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в администрации Забайкальского края.

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — сказано в сообщении ведомства.

В Администрации также добавили, что пассажиры, купившие неиспользованные билеты в России на отмененные поезда и беспересадочные вагоны, смогут их вернуть.