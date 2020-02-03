Диетолог Ева-Мария фон Брух перечислила продукты, защищающие от вирусов и инфекций. По словам эксперта, они поддерживают и укрепляют иммунитет, что очень важно в сезон простуд.

Эксперт уверена, что картофель является «настоящей бомбой из витамина С». Также этот полезный витамин содержит морковь, которая также оказывает антиоксидантное действие и поддерживает иммунитет.

В список самых полезных продуктов входит шпинат, в котором много витамина А и железа, что полезно для здоровья кожи и слизистых. Капуста, особенно красная, хорошо помогает справляться с вирусами, так как богата витаминами А и С, а также селеном.

Кроме того, диетолог посоветовала употреблять в пищу рыбу, так как в ее мясе есть витамины группы В и цинк. Рыба полезна не только в сезон простуд, но и для подпитки организма разными микроэлементами на протяжении всего года.

Также эксперт рекомендует употреблять в пищу орехи и семена, так как в них есть витамин Е, медь, селен и цинк.