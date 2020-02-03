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 Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом

Поклонская просит Зеленского вмешаться в ситуацию с перекрытым Северо-Крымским каналом
Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

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9:52   3 Февраля 2020
Весь мир

Зеленского не устроила предложенная Ираном компенсация за пассажиров сбитого «Боинга»

Зеленского не устроила предложенная Ираном компенсация за пассажиров сбитого «Боинга»

Предложенная иранскими властями финансовая компенсация семьям погибших в авикатастрофе над Тегераном недостаточна, по мнению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Иран предложил возместить по 80 тысяч американских долларов каждой украинской семье, которая потеряла близкого человека в ходе катастрофы. Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Boing 737 был случайно сбил иранскими военными утром 8 января 2020 года. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что человеческую жизнь нельзя измерить никакими деньгами, однако добавил, что выплаты должны быть больше. Политик подчеркнул, что ждет извинений и наказания виновных со стороны Тегерана.

Сейчас виновные в трагедии уже находятся в тюрьме. Расследование продолжается.

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Автор: Галина Кандинская
#украина #иран

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