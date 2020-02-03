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9:41   3 Февраля 2020
Россия

Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в Россию из-за коронавируса, вызывающего пневмонию. С таким предложением парламентарий обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову.

По мнению Милонова, поступление посылок с товарами из китайских интернет-магазинов должно быть приостановлено до нормализации обстановки с коронавирусом.

Вспышка неизвестного вида пневмонии возникла в Китае в конце 2019 года. Врачи выяснили, что причиной болезни стал ранее неизвестный коронавирус, ему дали название 2019-nCoV.

По данным на утро понедельника, 3 февраля, в Китае количество зараженных превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 зараженный. Еще 150 человек заболели вне Китая, один умер. При этом есть и те, кто выздоровел — их более 300. 

 Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #милонов #общество #коронавирус

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