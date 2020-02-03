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9:52   3 Февраля 2020
Весь мир

Анкара заявила, что призовет к ответу виновных в гибели турецких военных в Идлибе

Анкара заявила, что призовет к ответу виновных в гибели турецких военных в Идлибе

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в понедельник, 3 февраля, выступил с заявлением по поводу обстрела, под который в сирийской провинции Идлиб попали военнослужащие Турции, пообещав призвать виновных к ответу.

Сове заявление Калын опубликовал в сети микроблогов Twitter:

«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ <…> Виновные ответят за это», — написал он на своей странице.

Ранее турецкое министерство обороны сообщило, что в результате обстрела позиций турецкой армии под городом Саракиб в сирийской провинции Идлиб были убиты четверо военнослужащих и еще девять военных получили ранения.

 

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #идлиб #турция #политика #обстрел #весь мир

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