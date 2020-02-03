Анкара заявила, что призовет к ответу виновных в гибели турецких военных в Идлибе
Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в понедельник, 3 февраля, выступил с заявлением по поводу обстрела, под который в сирийской провинции Идлиб попали военнослужащие Турции, пообещав призвать виновных к ответу.
Сове заявление Калын опубликовал в сети микроблогов Twitter:
«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ <…> Виновные ответят за это», — написал он на своей странице.
Ранее турецкое министерство обороны сообщило, что в результате обстрела позиций турецкой армии под городом Саракиб в сирийской провинции Идлиб были убиты четверо военнослужащих и еще девять военных получили ранения.
Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 3, 2020