Анкара заявила, что призовет к ответу виновных в гибели турецких военных в Идлибе

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в понедельник, 3 февраля, выступил с заявлением по поводу обстрела, под который в сирийской провинции Идлиб попали военнослужащие Турции, пообещав призвать виновных к ответу.

Сове заявление Калын опубликовал в сети микроблогов Twitter:

«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ <…> Виновные ответят за это», — написал он на своей странице.

Ранее турецкое министерство обороны сообщило, что в результате обстрела позиций турецкой армии под городом Саракиб в сирийской провинции Идлиб были убиты четверо военнослужащих и еще девять военных получили ранения.