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11:51   3 Февраля 2020
Россия

Толстой заявил о хамском отношении членов ПАСЕ к России

Толстой заявил о хамском отношении членов ПАСЕ к России

Заместитель главы Государственной думы Петр Толстой прокомментировал итоги зимней сессии ПАСЕ. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции 3 февраля.

Зампред напомнил, что российской делегации удалось подтвердить полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. По его словам, страна «полностью интегрирована» в деятельность ассамблеи. Однако Украина расценила это как «страшное поражение», продолжил спикер.

«Я не понимаю почему», — высказался Толстой.

Толстой заявил о хамском отношении членов ПАСЕ к России

Парламентарий указал, что хамство в отношении России на площадке ПАСЕ не прекратилось:

«Хамство в отношении РФ продолжилось. Другого отношения к нашей стране пока, по всей видимости, не стоит».

По его мнению, если российская сторона будет выяснять отношения на уровне коллег по ассамблее, то это будет «разговор с моськами».

«Пускай гавкают. Караван идет», — добавил дипломат.

Толстой заявил о хамском отношении членов ПАСЕ к России

Другой участник пресс-конференции — заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк — также позитивно оценил итоги сессии.

«Работали достаточно спокойно, уверенно и профессионально. Итоги, в конечном счете, считаю позитивными», — подчеркнул он.

Сенатор выделил, что организация «работает с огромной антироссийской инерцией», подтвердив слова Толстого.

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Автор: Анна Манц
#пасе #толстой #кисляк

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