Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании», которое поступило с анонимного адреса. Как сообщает администрация города, девять из 21 «заминированной» школы проверены, угроз не обнаружено.

В мэрии отметили, что пришлось эвакуировать более 15 тысяч школьников и свыше 1,1 тысячи сотрудников, передает РИА Новости. Сейчас работа спецслужб продолжается, сотрудники обследуют оставшиеся 12 школ и проверяют их на наличие взрывных устройств.

Новая волна лжеминирований в крупных городах РФ началась в конце ноября 2019 года. Сообщения поступают с электронных адресов, созданных на специальных серверах, находящихся за границей. За это время только в Москве и Санкт-Петербурге проведено более тысячи эвакуаций, эвакуировано свыше одного миллиона человек. Лжеминированиям подвергаются как торговые центры и магазины, так и школы, детские сады, здания судов, прокуратуры и СКР. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

На минувшей неделе неизвестные «заминировали» порядка сотни столичных учреждений.