Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

 Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»

Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»
Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

 Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес
Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

 Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе
Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

 Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»

Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»
Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

 Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес
Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

 Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе
9:25   3 Февраля 2020
Россия

Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»

Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»

Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании», которое поступило с анонимного адреса. Как сообщает администрация города, девять из 21 «заминированной» школы проверены, угроз не обнаружено. 

В мэрии отметили, что пришлось эвакуировать более 15 тысяч школьников и свыше 1,1 тысячи сотрудников, передает РИА Новости. Сейчас работа спецслужб продолжается, сотрудники обследуют оставшиеся 12 школ и проверяют их на наличие взрывных устройств. 

Новая волна лжеминирований в крупных городах РФ началась в конце ноября 2019 года. Сообщения поступают с электронных адресов, созданных на специальных серверах, находящихся за границей. За это время только в Москве и Санкт-Петербурге проведено более тысячи эвакуаций, эвакуировано свыше одного миллиона человек. Лжеминированиям подвергаются как торговые центры и магазины, так и школы, детские сады, здания судов, прокуратуры и СКР. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. 

На минувшей неделе неизвестные «заминировали» порядка сотни столичных учреждений

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #благовещенск #эвакуация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...