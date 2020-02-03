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 Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе
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Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

 Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе
8:44   3 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Правительственная армия Сирии продолжает наступление в Идлибе и вступает в огневой контакт с армией Турции, рассказал военный источник Федерального агентства новостей в САР.

По данным источника в Twitter (@ddsgf9876), произошли отдельные перестрелки между турецкими войсками и частями сирийской армии, приближающимися к городу Серакиб. Ранее турецкие военные создали несколько «обсервационных пунктов» — укрепленных точек — вокруг Серакиба, чтобы не позволить Дамаску вернуть контроль над стратегической трассой.

О серьезных столкновениях пока не сообщается. Информацию о перестрелках также не подтвердила ни одна сторона.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #турция

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