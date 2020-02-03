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8:46   3 Февраля 2020
Россия

Госдума направила запрос в ФАС о повышении цен на сотовую связь

Госдума направила запрос в ФАС о повышении цен на сотовую связь

Депутаты Госдумы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о повышении цен на сотовую связь. В частности, вопрос беспокоит вице-спикера ГД Ольгу Епифанову, которая поинтересовалась у ведомства причинами увеличения стоимости тарифов. В ближайшее время парламентарии намерены задать аналогичный вопрос министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уверен, что сотовые операторы имеют право повышать цены, но в разумных рамках.

«Повышение тарифов должно быть не выше инфляции. Что касается законодательного пути решения этих проблем, на расширенном заседании комитета, которое состоится 5 февраля, мы зададим этот вопрос новому министру связи Максуту Шадаеву», — передает его слова «Парламентская газета».

Госдума направила запрос в ФАС о повышении цен на сотовую связь

В начале 2020 года  выросли цены у «МегаФона» и «Билайна». Первые объяснили это ростом потребления услуг пользователями, вторые  — интенсивным развитием инфраструктуры и изменений в законодательстве, направленных на защиту абонентов. При этом в «Билайне» ранее уверяли, что повышения не будет. 

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Ряд экспертов уверен, что у сотовых операторов нет объективных причин для повышения цен. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #экономика #фас #билайн #мегафон #рост тарифов

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