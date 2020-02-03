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Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

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8:33   3 Февраля 2020
Россия

Томский аэропорт вернулся к штатному режиму работы после инцидента с самолетом

Томский аэропорт вернулся к штатному режиму работы после инцидента с самолетом

Томский аэропорт вернулся к штатному режиму работы после инцидента с частичным разрушением передней стойки шасси при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Работа воздушной гавани была приостановлена, так как лайнер находился на взлетно-посадочной полосе.

«В 12.00 (8.00 мск) аэропорт «Томск» возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов», — уточнил представитель пресс-службы авиаузла.

Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнил, что за соблюдением прав пассажиров в аэропорту следил томский транспортный прокурор, их обеспечивали питанием.

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Автор: Мария Милкевич
#томск

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