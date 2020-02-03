Большинство россиян поддержали предлагаемые Путиным поправки в Конституцию РФ

Большинство россиян поддержали предлагаемые президентом страны Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ. Таковы итоги опроса, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентов спрашивали о том, как они относятся к тем или иным изменениям.

Активнее всего граждане РФ поддержали предлагаемые изменения в соцполитике. В частности, на закрепление в Конституции РФ обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат положительно отреагировали 91 процент опрошенных. Инициативу президента зафиксировать минимальный размер оплаты труда поддержали 90 процентов респондентов.

Также 87 процентов высказались за повышение ценза оседлости для кандидата в президенты с 10 до 25 лет. Кроме того, 68 процентов уверены, что в стране необходим запрет получения иностранного гражданства и вида на жительство для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы и других чиновников.

Вместе с тем 66 процентов опрошенных россиян поддержали право президента РФназначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Совфедом. Также 66 процентов одобрили поправку о возможном исключении из Конституции слова «подряд» применительно к срокам полномочия президента.

При этом 79 процентов респондентов заявили, что изменения в Конституцию являются скорее важными, а 16% заявили, что скорее не важны.

Телефонный опрос проводился 24 января 2020 года, в нем поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан РФ.