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Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса

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 Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»

Спецслужбы проверяют каждую школу Благовещенска после сообщения о «минировании»
Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

 Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес
Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

Четверо турецких военнослужащих погибли при обстреле сирийского Идлиба

 Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе

Армия Сирии вступила в перестрелку с турецкими военными в Идлибе
8:16   3 Февраля 2020
Весь мир

Минимум 133 россиянина готовы эвакуироваться из китайской провинции Хубэй

Минимум 133 россиянина готовы эвакуироваться из китайской провинции Хубэй

По меньшей мере 133 гражданина РФ готовы вернуться на родину из китайской провинции Хубэй из-за эпидемии коронавируса, 85 из них находятся в городе Ухань, рассказал ТАСС пресс-атташе российского посольства в Пекине Георгий Егоров.

Дипломат уточнил, что все они согласились пройти двухнедельный карантин.

«Заболевших среди россиян в Китае нет», — подчеркнул он.

При этом Егоров не стал отвечать на вопрос, будут ли эвакуироваться вместе с россиянами граждане СНГ.

К эвакуации готовятся, в частности, российские студенты и стажеры.

По сообщению Минобороны РФ, она начнется в понедельник. Авиационная группировка ВКС из пяти самолетов с медиками и вирусологами на борту уже в воскресенье вечером была сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #китай #эвакуация #коронавирус

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