Минимум 133 россиянина готовы эвакуироваться из китайской провинции Хубэй

По меньшей мере 133 гражданина РФ готовы вернуться на родину из китайской провинции Хубэй из-за эпидемии коронавируса, 85 из них находятся в городе Ухань, рассказал ТАСС пресс-атташе российского посольства в Пекине Георгий Егоров.

Дипломат уточнил, что все они согласились пройти двухнедельный карантин.

«Заболевших среди россиян в Китае нет», — подчеркнул он.

При этом Егоров не стал отвечать на вопрос, будут ли эвакуироваться вместе с россиянами граждане СНГ.

К эвакуации готовятся, в частности, российские студенты и стажеры.

По сообщению Минобороны РФ, она начнется в понедельник. Авиационная группировка ВКС из пяти самолетов с медиками и вирусологами на борту уже в воскресенье вечером была сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.