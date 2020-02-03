Четверо детей подорвались на оставленной террористами мине в городе Хомс в Сирии

Четверо детей подорвались на мине, оставленной террористами, в сирийском Хомсе. передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По данным информагентства Halab Today, это произошло в поселке Ар-Растан. Снаряд был заложен боевиками джихадистских бандформирований в сельскохозяйственных угодьях, где играли дети. Судя по всему, они случайно задели его во время игры.

Все четверо пострадавших с осколочными ранениями отправлены в больницу в городе Хама.