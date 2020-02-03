Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ

Руководство Северной Кореи приостановило пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, чтобы предотвратить распространение коронавируса, рассказали ТАСС в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне.

«Принято решение приостановить начиная с понедельника отправку поездов по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск, — уточнил сотрудник кассы.

Собеседник агентства добавил, что поезда, следующие в КНДР, уже не смогут пересечь российско-корейскую границу.

Он также сообщил, что превентивные меры вводятся на неопределенный срок, который будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае.