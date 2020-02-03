Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Le Monde впечатлено превращением Москвы в современный мегалополис за десять лет

Le Monde впечатлено превращением Москвы в современный мегалополис за десять лет

 Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

 Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес
Четверо детей подорвались на оставленной террористами мине в городе Хомс в Сирии

Четверо детей подорвались на оставленной террористами мине в городе Хомс в Сирии

 Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ

Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ
Le Monde впечатлено превращением Москвы в современный мегалополис за десять лет

Le Monde впечатлено превращением Москвы в современный мегалополис за десять лет

 Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

 Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес
Четверо детей подорвались на оставленной террористами мине в городе Хомс в Сирии

Четверо детей подорвались на оставленной террористами мине в городе Хомс в Сирии

 Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ

Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ
7:06   3 Февраля 2020
Весь мир

Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ

Северная Корея приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ

Руководство Северной Кореи приостановило пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, чтобы предотвратить распространение коронавируса, рассказали ТАСС в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне.

 

«Принято решение приостановить начиная с понедельника отправку поездов по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск, — уточнил сотрудник кассы.

Собеседник агентства добавил, что поезда, следующие в КНДР, уже не смогут пересечь российско-корейскую границу.

Он также сообщил, что превентивные меры вводятся на неопределенный срок, который будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #кндр #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...