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6:13   3 Февраля 2020
Весь мир

Новый посол Великобритании в Москве отказалась сообщить, где находятся Скрипали

Новый посол Великобритании в Москве отказалась сообщить, где находятся Скрипали

Новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в интервью газете «Коммерсант» отказалась сообщить, где находятся бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — ответила Броннерт на вопрос журналиста о судьбе Скрипалей.

Дипломат заявила, что Лондон хочет представить фигурантов этого дела перед судом, и расследование не закончится, пока этого не произойдет. По ее словам, улики тщательно изучат, а суд «будет проведен должным образом».

Напомним, скандал с отравлением Скрипалей в английском Солсбери начался 4 марта 2018 года. По версии Лондона, к отравлению причастно российское государство. Москва категорически отвергает эти обвинения. Британская сторона так и не смогла представить документальные свидетельства причастности РФ и не допускает обшения Скрипаля со СМИ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #скрипаль

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