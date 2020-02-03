Le Monde впечатлено превращением Москвы в современный мегалополис за десять лет

Москве потребовалось всего десятилетие для резкого скачка в развитии, за это время столица стала сверхсовременным мегалополисом, жители которого управляют жизнью с помощью онлайн-сервисов на своих смартфонах, сообщает французское издание Le Monde.

Несколько лет назад мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу «Умный город», и теперь можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом. Более того, сейчас в экспериментальном порядке вводятся платежи с помощью распознавания лиц.

Le Monde также упоминает такие онлайн-сервисы, упрощающие жизнь жителей столицы, как приложения Mos.ru и Gosuslugi.ru, которые позволяют управлять запросами на административные документы, оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов или записью на прием к врачу.

Символом активной модернизации госуслуг издание называет «многофункциональные центры», где люди могут обратиться сразу к нескольким ведомствам.