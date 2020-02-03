Армия Сирии усилит борьбу с боевиками после атаки на журналистов в Алеппо

Журналисты иранского арабоязычного телевидения и сирийского телеканала SANA пострадали в результате атаки боевиков на северо-западе Сирии, освещая военную операцию САА.

Известно, что это уже не первый случай. Напомним, что ситуация на северо-западе Сирии продолжает ухудшаться в связи с продолжающимся наступлением правительственных сил на отряды боевиков различных террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Возможно, боевики пытались обострить ситуацию и целенаправленно атаковали журналистов.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил ФАН, что провокации со стороны террористов подтверждают необходимость принятия мер в Идлибе и Алеппо. Этим и занимаются сирийские власти, но Турция не настроена на деэскалацию конфликта и мешает стабилизировать ситуацию в регионе.

Политолог отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказывает недовольство в адрес президента Сирии Башара Асада и России, между тем россияне полностью соблюдают все договоренности по Идлибу, в то время как у Анкары контролировать ситуацию на север-западе Сирии не получается.

Относительно действий радикальных исламистских группировок Кошкин напомнил, что террористы традиционно прикрываются мирными жителями, не говоря уже о нападении на журналистов.

«Боевики считают, что атака на журналистов может принести им какую-то определенную «славу», которая должна подчеркнуть их активность ведения боевых действий», — считает он.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.