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1:52   3 Февраля 2020
Весь мир

Глава ПНС Ливии не может повлиять на освобождение сотрудников российского ФЗНЦ

Глава ПНС Ливии не может повлиять на освобождение сотрудников российского ФЗНЦ

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж не может повлиять на решение об освобождении задержанных в Ливии сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, потому что страной правит банда, а нет власть, сказал РИА Новости бывший спикер ливийского кабмина Абдель Хаким Маатук.

Ранее глава фонда Александр Малькевич обратился к Сарраджу в открытом письме с требованием отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, как он обещал в Берлине.

Бывший госслужащий заявил, что считает граждан РФ не задержанными, а похищенными, и большинство ливийцев с ним солидарно.

«Было официальное требование во время берлинской конференции (освободить россиян), Саррадж обещал, но его обещания — это пустые слова, потому что он не влияет на ситуацию в Триполи. И когда он вернулся в Триполи ему даже не дали заговорить о судьбе ученых — социологов», — заявил Маатук.

Ранее министр иностранных дел так называемого ПНС Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что Саррадж не вмешивается в расследование дела россиян.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #россияне #пнс #фзнц

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