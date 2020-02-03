Глава ПНС Ливии не может повлиять на освобождение сотрудников российского ФЗНЦ

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж не может повлиять на решение об освобождении задержанных в Ливии сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, потому что страной правит банда, а нет власть, сказал РИА Новости бывший спикер ливийского кабмина Абдель Хаким Маатук.

Ранее глава фонда Александр Малькевич обратился к Сарраджу в открытом письме с требованием отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, как он обещал в Берлине.

Бывший госслужащий заявил, что считает граждан РФ не задержанными, а похищенными, и большинство ливийцев с ним солидарно.

«Было официальное требование во время берлинской конференции (освободить россиян), Саррадж обещал, но его обещания — это пустые слова, потому что он не влияет на ситуацию в Триполи. И когда он вернулся в Триполи ему даже не дали заговорить о судьбе ученых — социологов», — заявил Маатук.

Ранее министр иностранных дел так называемого ПНС Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что Саррадж не вмешивается в расследование дела россиян.