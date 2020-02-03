Эксперт считает, что Зеленский решил продать страну туркам в обмен на финансирование ВСУ

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что во время предстоящего визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев будет заключено соглашение с украинским коллегой Владимиром Зеленским о финансировании ВСУ в объеме 50 миллионов долларов.

Президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил Федеральному агентству новостей, что удивлен этим решением, ведь, по его мнению, Эрдогану и без «нужд ВСУ» есть на что потратить эту сумму.

Он пошутил, что такая помощь могла бы быть целесообразной, лишь только если Зеленский потом подарит туркам Одессу. Он считает, что украинским политикам нравится торговать родиной, и им абсолютно все равно, с кем, лишь бы добыть себе как можно больше денег, причем от кого угодно — лишь бы не от России.

«Вот, отдали же они железные дороги Германии. По поводу портов договариваются с Китаем. Землю свою продадут кому-нибудь еще — или все тем же китайцам. Совесть уже продана: вот, в частности, не так давно украинский президент тиснул ее в Польше», — добавил Сатановский.

Между тем, напомнил эксперт, у Турции сейчас нет лишних денег для инвестиций в армию Украины, поскольку в стране экономический кризис. Эрдоган параллельно ведет военные кампании в Сирии и Ливии.

Сатановский предположил, что украинский политик выпил лишнего, и порекомендовал Сибиге обратиться в лечебницу им. Кащенко, чтобы избавиться от навязчивых галлюцинаций, ведь никаких денег Анкара Киеву, безусловно, не даст.