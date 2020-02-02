Правительственная армия Сирии нашла бункер боевиков в провинции Идлиб

Правительственная армия Сирии в воскресенье во время проведения военной операции в провинции Идлиб нашла бункер, служивший штабом боевиков «Джебхат ан-Нусры»*.

По данным агентства САНА, штаб был устроен в скале в районе Маар-Дебса, к югу от города Саракиб, на который сейчас идет наступление сирийской армии. Рядом находился склад с оружием и цех по изготовлению взрывчатки. В бункере была оборудована вентиляционная система.

Правительственные силы продолжают наступление в Идлибе после освобождения 28 января города Мааррет ан-Нуман и в настоящее время окружают Саракиб, находящийся неподалеку от шоссе Латакия — Алеппо.

Солдаты САА взяли под свой контроль в воскресенье поселки Кфар- Батих, Инкарати и Кфар-Дадих к югу от этого города. Противник понес потери в живой силе и технике.

По данным САНА, боевики «Джебхат ан-Нусры»* в панике отходят в район Джебель-эз-Завия, который находится ближе к турецкой границе, и вывозят туда свои семьи из Саракиба, так как очевидно, что город скоро займет правительственная армия.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.