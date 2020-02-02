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Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

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 Смягчение последствий коронавируса обойдется Китаю в 173 миллиарда долларов

Смягчение последствий коронавируса обойдется Китаю в 173 миллиарда долларов
21:56   2 Февраля 2020
Россия

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем из-за распространения коронавируса, сообщили в РЖД.

С 1 февраля Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая на фоне эпидемии коронавируса. Также с 1 февраля были приостановлены авиаперелеты между Россией и Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши назвал недопустимой транспортную блокаду, которую КНР устроили другие государства в связи со вспышкой коронавируса.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #китай #кнр #ржд

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