Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем из-за распространения коронавируса, сообщили в РЖД.

С 1 февраля Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая на фоне эпидемии коронавируса. Также с 1 февраля были приостановлены авиаперелеты между Россией и Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши назвал недопустимой транспортную блокаду, которую КНР устроили другие государства в связи со вспышкой коронавируса.