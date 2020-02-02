Художник Валерий Айзенберг скончался в Тель-Авиве

Российский художник и писатель Валерий Айзенберг скончался на 73-м году жизни в Тель-Авиве.

Айзенберг родился 9 сентября 1947 года. Он был инженером по образованию. В конце 1980-х годов входил в творческое объединение «Эрмитаж». В 1999 году основал программу ESCAPE, которая представляла Россию на 51-й Венецианской биеннале.

Айзенберг занимался концептуальной живописью, фотографией, видео, перформансами, литературой и текстами об искусстве. Самым крупным проектом художника последних лет стала его ретроспектива в Московском музее современного искусства, которая прошла в 2017 году.