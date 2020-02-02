Неизвестный с ножом ранил троих человек на юге Лондона в воскресенье, пострадавших доставили в больницу, рассказали в службе скорой помощи британской столицы.

«Мы оказали помощь троим раненным на месте происшествия и доставили всех троих в больницу», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел около 14:00 (17:00 по московскому времени) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне. Нападавшего, который по данным британских СМИ был исламистом, ликвидировали полицейские.

Место происшествия оцеплено, там продолжают работать полицейские, медики, экстренные службы.