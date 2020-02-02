Смягчение последствий коронавируса обойдется Китаю в 173 миллиарда долларов

Народный банк КНР подсчитал, что Китаю придется влить на финансовые рынки 173 миллиарда долларов на смягчение негативных последствий распространения нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы китайского фондового рынка стали опасаться из-за распространения коронавируса и торги на рынках упали, а позже их и вовсе пришлось остановить.

«Рынки, особенно фондовые рынки Гонконга и Китая, могут быть очень волатильными (изменчивыми – ред.) в ближайшее время, так как ожидают, что в ближайшие месяцы произойдет более широкая вспышка, — цитирует издание директора по инвестициям азиатского подразделения BNP Paribas Wealth Management Прашанта Бхаяни.

В понедельник торги должны возобновиться. Для поддержки компаний ЦБ также рассматривает возможность снижения кредитной ставки.

31 января власти Китая объявили о вспышке нового коронавируса. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались.