Женщина напала с ножом на прохожих возле мечети в бельгийском Генте

Неизвестный преступник напал с ножом на прохожих в центре бельгийского города Гент в ста метрах от мечети Аль-Фатх, пишет газета Het Laatste Niews.

Полицейский патруль задержал нападавшего, обезвредив выстрелом в руку. Сообщается, что предварительно один прохожий ранен в живот, второй — в руку. Подробности об их состоянии пока не приводятся. Известно, что нападавший — женщина.

На данный момент неизвестно, расценивается ли это преступление как теракт.

Улица Беврейдингслаан в месте происшествия сейчас перекрыта, там развернут пункт медицинской помощи пострадавшим.