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Женщина напала с ножом на прохожих возле мечети в бельгийском Генте

Женщина напала с ножом на прохожих возле мечети в бельгийском Генте

 Китайское Sohu призывает Россию блокировать морские порты ПНС Ливии

Китайское Sohu призывает Россию блокировать морские порты ПНС Ливии
21:12   2 Февраля 2020
Весь мир

Китайское Sohu призывает Россию блокировать морские порты ПНС Ливии

Китайское Sohu призывает Россию блокировать морские порты ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии незаконно удерживает в плену двух русских социологов. Китайское издание Sohu обратило внимание на эту проблему и предложило способ для освобождения пленных, сообщает «ПолитРоссия».

Противоборствующие стороны конфликта в Ливии подписали соглашение о перемирии, одним из условий которого являются освобождение из плена русских социологов, однако так ПНС Файеза Сарраджа все еще удерживает Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной тюрьме «Митига», печально известной пытками над заключенными.

Авторы китайского издания напомнили, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара успешно продвигается в Триполи, и террористы ПНС выживают только за счет поддержке Запада и Турции, которую Саррадж получает со стороны моря.

«Если власти Триполи не освободят россиян, то Москва должна предпринять жесткие действия», – считают авторы издания Sohu.

По мнению китайских аналитиков, России следует отправить свои военные корабли с базы в Тартусе ближе к берегам Триполи, чтобы блокировать жизненное пространство ПНС, которое со стороны суши уже ограничено силами ЛНА.

«Если бы российский флот блокировал их порты, у властей Триполи не было бы места для жизни», – призвали Москву действовать авторы Sohu.

Журналисты китайского издания отметили, что режим перемирия в Ливии достигли благодаря России. Однако авторы статьи считают, что РФ стоит прекратить усилия по прекращению огня в регионе, тогда ЛНА снова начнет наступление на боевиков Сарраджа, Россия заблокирует порты ПНС, Саррадж потеряет поддержку извне, а США потеряют контроль над Ливией. Журналисты Sohu отметили, что Запад уже опасается такого развития событий и ПНС не отпускает пленных, чтобы щантажировать ими Россию.

 

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Автор: Алина Бранцевич

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