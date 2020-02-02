Китайское Sohu призывает Россию блокировать морские порты ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии незаконно удерживает в плену двух русских социологов. Китайское издание Sohu обратило внимание на эту проблему и предложило способ для освобождения пленных, сообщает «ПолитРоссия».

Противоборствующие стороны конфликта в Ливии подписали соглашение о перемирии, одним из условий которого являются освобождение из плена русских социологов, однако так ПНС Файеза Сарраджа все еще удерживает Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной тюрьме «Митига», печально известной пытками над заключенными.

Авторы китайского издания напомнили, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара успешно продвигается в Триполи, и террористы ПНС выживают только за счет поддержке Запада и Турции, которую Саррадж получает со стороны моря.

«Если власти Триполи не освободят россиян, то Москва должна предпринять жесткие действия», – считают авторы издания Sohu.

По мнению китайских аналитиков, России следует отправить свои военные корабли с базы в Тартусе ближе к берегам Триполи, чтобы блокировать жизненное пространство ПНС, которое со стороны суши уже ограничено силами ЛНА.

«Если бы российский флот блокировал их порты, у властей Триполи не было бы места для жизни», – призвали Москву действовать авторы Sohu.

Журналисты китайского издания отметили, что режим перемирия в Ливии достигли благодаря России. Однако авторы статьи считают, что РФ стоит прекратить усилия по прекращению огня в регионе, тогда ЛНА снова начнет наступление на боевиков Сарраджа, Россия заблокирует порты ПНС, Саррадж потеряет поддержку извне, а США потеряют контроль над Ливией. Журналисты Sohu отметили, что Запад уже опасается такого развития событий и ПНС не отпускает пленных, чтобы щантажировать ими Россию.